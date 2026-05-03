Четыре украинских дрона сбили над Рязанской областью

За ночь над Рязанской областью сбили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«За прошедшую ночь средствами ПВО над территорией Рязанской области сбиты четыре БПЛА», — написал он в своем телеграм-канале.

Никто не пострадал, разрушений нет. На месте происшествия работают экстренные службы.

По данным Минобороны, за минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили 334 украинских дрона над различными регионами страны, включая Рязанскую область.

В Смоленской области обломки дрона врезались в многоквартирный дом. Три человека пострадали: двое взрослых и ребенок. На месте ЧП работают экстренные службы.