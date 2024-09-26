Двух девушек без сознания нашли посреди улицы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге ночью на улице нашли без сознания двух 16-летних девушек, которые, предположительно, отравились сильнодействующими лекарствами. Об этом сообщило Ura.ru .

Одна из девушек, указали в материале, отпросилась у матери с ночевкой к подруге, но за сутки так и не вышла на связь. Перепуганная мать обратилась в полицию.

Дверь квартиры никто не открыл. Оперативники установили, что разыскиваемые ночью вышли из дома, а через несколько часов скорая помощь увезла двух неизвестных девушек, найденных на улице без сознания.

В одной из пострадавших женщина опознала дочь. На мать составили административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Жизни девушек ничто не угрожает.

В марте двое подростков из Тюменской области попали в больницу с отравлением, выпив водки.