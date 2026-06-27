Четыре пожара ликвидировали за сутки в Пензенской области

Спасатели ликвидировали четыре пожара за сутки в Пензенской области. Об этом сообщила «Пенза-пресс» со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Так, одно из происшествий случилось на улице Мира в Пензе. На втором этаже пятиэтажного дома загорелась комната. По предварительной информации, причиной стало неосторожное обращение с огнем — мужчина уснул с непотушенной сигаретой.

Второй случай произошел на улице Папанина в поселке Башмаково, где вспыхнули кровля и внутреннее пространство дома.

Еще один пожар произошел на улице Центральной в селе Ивановка Бековского района, где сгорела кровля и внутреннее пространство хозяйственной постройки площадью 50 квадратных метров.