Четыре поезда задержали из-за повреждения контактной сети в Ростовской области

В Ростовской области задерживаются четыре пассажирских поезда. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

«На двухпутном участке между станциями Миллерово и Тарасовка в Ростовской области оказалась нарушена работа контактной сети по одному из путей», — указано в сообщении.

По состоянию на 12:00 по московскому времени задерживаются четыре пассажирских поезда: № 252 Санкт-Петербург — Владикавказ, № 568 Москва — Анапа, № 284 Череповец — Анапа, № 102 Москва — Адлер. Задержки составляют от 9 до 59 минут.

В Южной транспортной прокуратуре заявили, что пожар в техническом здании на станции «Старая Станица» в Ростовской области вызвал задержку пассажирских поездов.

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