Ребенок пострадал в массовой аварии на МКАД

Источник 360.ru: в ДТП с пятью машинами на МКАД пострадал ребенок

Днем 3 января на внешней стороне 68-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги столкнулись несколько автомобилей, пострадал несовершеннолетний. Об этом 360.ru сообщил источник.

Прибывшие на место правоохранители перекрыли движение по трем полосам. В аварию попали легковые автомобили Opel, Suzuki, Toyota, Mercedes и «Газель». Травмы получил ребенок, его осматривает бригада скорой помощи.

Департамент транспорта Москвы в Telegram-канале уточнил, что движение на участке затруднено на 3,5 километра. Водителям посоветовали выбирать пути объезда.

В пресс-службе ведомства добавили, что оперативные службы города работают на месте ЧП. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В Тюменской области в аварию на заснеженном повороте попал рейсовый автобус, пострадали пять человек.