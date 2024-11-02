Четыре фуры столкнулись в Татарстане и блокировали движение на трассе М-7

Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли — три большегруза загорелись.
В результате аварии пострадал один человек.
«Привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России», — добавили в министерстве.
На прошлой неделе под Тверью столкнулись бензовоз и грузовик. Большегрузы загорелись, для их тушения привлекли 28 сотрудников МЧС. В результате аварии пострадал человек, ему оказали помощь.
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