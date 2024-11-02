Четыре фуры столкнулись в Татарстане и блокировали движение на трассе М-7

Один человек пострадал после ДТП с 4 грузовиками на М-7 в Татарстане

Четыре грузовика попали в аварию на мосту на 776-м километре федеральной трассы М-7 в Татарстане, сообщила пресс-служба МЧС России. Движение по переправе перекрыли — три большегруза загорелись.

В результате аварии пострадал один человек.

«Привлечена тяжелая спецтехника для эвакуации поврежденных транспортных средств. На месте работают 30 сотрудников и шесть единиц техники МЧС России», — добавили в министерстве.

На прошлой неделе под Тверью столкнулись бензовоз и грузовик. Большегрузы загорелись, для их тушения привлекли 28 сотрудников МЧС. В результате аварии пострадал человек, ему оказали помощь.