Четыре француза попытались сфотографировать ракету «Энергия» на Байконуре

По информации канала, это второй подобный случай за последнюю неделю. Французские туристы захотели увидеть ракету-носитель «Энергия», и вооружившись фотоаппаратом, попытались попасть на закрытый объект.

Иностранцев задержали в районе платформы 112 «А» у выведенного из эксплуатации стенда динамических испытаний. Нарушителями оказались молодые люди 22-27 лет и еще один человек 37 лет.

На байконур французы проникли незаконно, без документов, разрешающих нахождение на территории космодрома. На фигурантов составили протоколы о нарушении пропускного режима охраняемого объекта и выписали штраф в размере пяти тысяч рублей.

В субботу, 5 апреля, на стартовый стол Байконура доставили ракету-носитель «Союз-2.1а». Она выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем.