Ракету с «Союзом МС-27» установили на старте Байконура

Роскосмос: ракету с пилотируемым «Союзом МС-27» установили на старте Байконура

Ракету-носитель «Союз-2.1а», которая выведет на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-27» с экипажем из двух россиян и одного американца, доставили из монтажно-испытательного корпуса и установили на стартовый стол на Байконуре. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

«После установки в вертикальное положение на стартовом комплексе специалисты Роскосмоса продолжили готовить ее к пуску», — отметили в пресс-службе.

Запуск ракеты с кораблем по расписанию должен произойти в 08:47 по московскому времени 8 апреля. В основной экипаж корабля входят российские космонавты Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. В дублирующий экипаж входят Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт НАСА Кристофер Уильямс. Ожидается, что полет продлится 245 дней.

Ранее Министерство обороны опубликовало кадры пуска ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Ракета несла на себе космический аппарат в интересах военного ведомства.