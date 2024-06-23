Автобус влетел в столб и перевернулся на востоке Москвы

Источник 360.ru: на востоке Москвы пассажирский автобус врезался в столб

Утром 23 июня на востоке Москвы автобус врезался в мачту освещения. Транспортное средство перевернулось, сообщил источник 360.ru.

Авария произошла в столичном районе Косино-Ухтомский, на Лухмановской улице, 36. По данным источника, в ДТП есть пострадавшие. Количество получивших травмы он не привел.

Разлива топлива после аварии не произошло. На место происшествия уже выехали экстренные службы.

UPD. По информации столичного дептранса, в столб врезался электробус который следовал по маршруту №792. Водитель транспортного средства ехал в парк, пассажиров в салоне не было.

В ведомстве заявили, что пострадавших нет, а движение в районе Лухмановской улицы спокойное, без затруднений.