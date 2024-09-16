Четыре человека стали жертвами ДТП за выходные в Ленобласти
Правоохранители зафиксировали 249 аварий на территории Ленобласти за выходные. Об этом сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, в ДТП травмы получили 23 взрослых и один ребенок. Четверо погибли.
В Петербурге за тот же период зарегистрировали 774 дорожных происшествия. Пострадали 19 взрослых и шестеро детей. Жертвой стал один человек.
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