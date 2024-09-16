Четыре человека стали жертвами ДТП за выходные в Ленобласти

Правоохранители зафиксировали 249 аварий на территории Ленобласти за выходные. Об этом сообщил « Питер ТВ » со ссылкой на пресс-службу УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, в ДТП травмы получили 23 взрослых и один ребенок. Четверо погибли.

В Петербурге за тот же период зарегистрировали 774 дорожных происшествия. Пострадали 19 взрослых и шестеро детей. Жертвой стал один человек.