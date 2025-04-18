Четыре человека пострадали в ночном ДТП в Тюмени

Авария с участием трактора «Беларусь» и Mercedes случилась в Тюмени на перекрестке улиц Республики и Профсоюзной. Пострадали четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

«Столкнулись трактор „Беларусь“, который проводил дорожные работы, и Mercedes под управлением 32-летнего водителя, двигающегося на зеленый сигнал светофора», — заявили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали четыре человека — 27-летний водитель трактора и трое пассажиров Mercedes в возрасте 23, 25 и 23 лет.

Ранее авария случилась в Кургане. Пьяный 60-летний автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Camry. За рулем иномарки была женщина 1995 года рождения. После столкновения машину отбросило на бордюр. Оба водителя получили травмы.