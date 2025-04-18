Два человека пострадали в ДТП по вине пьяного водителя в Кургане

Пьяный водитель стал виновником дорожно-транспортного происшествия в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на сотрудников регионального управления Госавтоинспекции.

По информации ведомства, в четверг, 17 апреля, на проспекте Машиностроителей 60-летний автомобилист выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной Toyota Camry, которой управляла девушка 1995 года рождения. После столкновения иномарку отбросило на бордюр. Оба водителя получили различные травмы.

Виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении нарушителя составили административные материалы. Причины аварии выясняются.

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