Четыре человека пострадали в массовом ДТП в центре Москвы

Массовое ДТП произошло на Большой Пироговской улице в столичном районе Хамовники. Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, дорогу не поделили четыре автомобиля, что привело к столкновению. После аварии от удара в одной из машин заблокировало женщину. Спасатели достали пострадавшую и передали ее для осмотра медикам.

Помощь специалистов понадобилась 13-летнему пассажиру, у него диагностировали перелом носа. Также пострадал водитель иномарки. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Днем 17 декабря на пересечении улиц Октябрьской и Трифоновской столкнулись Renault и машина скорой помощи. В результате ДТП спецавтомобиль опрокинулся, обошлось без пострадавших.