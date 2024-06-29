Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве

Источник 360.ru: в ДТП с грузовиком в Новомосковском округе пострадали четверо

Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и асфальтоуборочной машиной в Новомосковском административном округе столицы. На месте аварии разлилось топливо. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на 28-м километре Киевского шоссе при выезде с АЗС в сторону Москвы. Информация поступила в экстренные службы около 08:50. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее в тот же день на площади Рогожская Застава в Москве загорелся автомобиль. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. На место выехали оперативные службы.