Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве

Источник 360.ru: в ДТП с грузовиком в Новомосковском округе пострадали четверо

Фото: Публичное достояние

Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и асфальтоуборочной машиной в Новомосковском административном округе столицы. На месте аварии разлилось топливо. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на 28-м километре Киевского шоссе при выезде с АЗС в сторону Москвы. Информация поступила в экстренные службы около 08:50. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее в тот же день на площади Рогожская Застава в Москве загорелся автомобиль. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. На место выехали оперативные службы.

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