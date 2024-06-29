Автомобиль загорелся на площади в центре Москвы

Дептранс: на площади Рогожская Застава в Москве загорелась машина

Пресс-служба департамента транспорта Москвы
Фото: Пресс-служба департамента транспорта Москвы

Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Пожар случился у дома № 2. По данным на 08:09, на месте работают представители оперативных служб. Информация о происшествии уточняется.

Из-за ЧП перекрыли движение по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В середине июня на видео в Москве попал автомобиль каршеринга, загоревшийся посреди дороги. Это случилось в районе Филевского парка. Площадь распространения огня достигла трех квадратных метров. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть две полосы движения из трех в сторону Большой Филевской. Очевидцы опасались, что машина взорвется. На место выезжали экстренные службы. Разлива топлива не было. Информации о пострадавших не поступало.

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