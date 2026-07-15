Авария произошла на юге Москвы

Дептранс предупредил о заторе на Брестском шоссе после ДТП

Утром в среду авария случилась на Брестском шоссе в Москве. Об этом сообщил столичный Департамент транспорта в телеграм-канале .

На место ЧП прибыли оперативные службы города. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

«Движение в обоих направлениях затруднено на 1,5 километра. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — предупредили в департаменте.

В Московской области с 3 по 9 июля зарегистрировали 2329 аварий без пострадавших, сообщал Минтранс региона. Для сравнения: за период с 26 июня по 2 июля таких случаев было больше — 2485.

Специалисты помогли оформить аварии 4658 водителям. В центрах помощи при ДТП оформили документы по 845 случаям, из них 82 — распиской, еще 220 — по европротоколу.