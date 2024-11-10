Четыре человека пострадали при столкновении судов на реке Лене

СК завел дело после столкновения двух судов на реке Лена в Якутии

Управлявшие двумя судами на воздушных подушках капитаны не поделили пространство на реке Лене в Якутии и столкнулись около поселка Нижний Бестях. В результате аварии травмы получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.

В ведомстве уточнили, что на одном из судов находились два человека, на другом — три. Все пострадавшие обратились в медицинское учреждение за помощью. Врачи заявили, что один из участников столкновения получил тяжелые травмы.

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Криминалисты приступили к осмотру места столкновения и изучению состояния судов. Для установления всех обстоятельств аварии сотрудники ведомства назначили судебные экспертизы.

В середине октября столкнувшийся с понтоном катер утонул в Крюковом канале Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, находившиеся на борту судна пассажиры добрались до берега самостоятельно.