Четыре человека пострадали при столкновении судов на реке Лене

Управлявшие двумя судами на воздушных подушках капитаны не поделили пространство на реке Лене в Якутии и столкнулись около поселка Нижний Бестях. В результате аварии травмы получили четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба Восточного МСУТ СК России.
В ведомстве уточнили, что на одном из судов находились два человека, на другом — три. Все пострадавшие обратились в медицинское учреждение за помощью. Врачи заявили, что один из участников столкновения получил тяжелые травмы.
Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Криминалисты приступили к осмотру места столкновения и изучению состояния судов. Для установления всех обстоятельств аварии сотрудники ведомства назначили судебные экспертизы.
В середине октября столкнувшийся с понтоном катер утонул в Крюковом канале Санкт-Петербурга. Как сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры, находившиеся на борту судна пассажиры добрались до берега самостоятельно.
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