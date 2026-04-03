Обломки БПЛА повредили коммуникации в Нижнем Новгороде

ПВО и РЭБ отражают атаку беспилотников на Нижегородскую область. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале .

«В результате падения обломков в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода и на Бору имеются повреждения инженерных коммуникаций и остекления нескольких жилых домов», — написал он.

На местах происшествий работают оперативные службы. Он призвал нижегородцев сохранять спокойствие.

Ранее ВСУ семь раз за сутки атаковали дронами Запорожскую область. Под обстрел попали Каменско-Днепровский, Васильевский, Куйбышевский, Бердянский районы и город Энергодар. В Васильевке ранена 82-летняя женщина, ей оказывают медицинскую помощь.