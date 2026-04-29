Четыре человека погибли в ДТП в Магарамкентском районе Дагестана

В Магарамкентском районе Дагестана произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

«Поставлен на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по пункту „а“ части 6 статьи 264 УК России (нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — заявили в ведомстве.

По неуточненной информации, 29 апреля примерно в 00:30 на трассе федерального значения близ села Картас-Казмаляр в Магарамкентском районе пьяный водитель BMW X5 совершил выезд на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21043. В итоге шофер и трое пассажиров ВАЗ-21043 погибли на месте.

