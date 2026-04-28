Молодой человек погиб в массовом ДТП под Ноябрьском

Вечером в понедельник, 27 апреля, под Ноябрьском произошла авария со смертельным исходом. По данным Госавтоинспекции Ямала, ДТП случилось на восьмом километре дороги, ведущей к городу, в районе Карамовского поста. Прокуратура организовала проверку, а обстоятельства происшествия изучают следователи, сообщил URA.RU .

По информации ГИБДД, столкнулись три автомобиля: два грузовых и один легковой.

«Водитель автомобиля KIA выбрал небезопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля КамАЗ, в результате чего допустил с ним столкновение», — описали обстоятельства аварии в ГАИ.

После удара KIA отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом SHACMAN.

В управлении МЧС ЯНАО сообщили, что погибший — молодой человек 2004 года рождения. Заместитель прокурора Ноябрьска Артем Гордин также выехал на место происшествия. Будет дана оценка безопасности дорожного движения на данном участке.