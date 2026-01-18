Четыре человека погибли в ДТП с поездом под Псковом

МЧС Псковской области: в ДТП с поездом в деревне Чернушка погибли 4 человека

Поезд снес легковой автомобиль на железнодорожном переезде в Псковской области, погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

ЧП произошло в деревне Чернушка в Локнянском муниципальном округе. Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

В МЧС напомнили, что железнодорожный переезд — один из наиболее опасных участков дороги и требует строгого соблюдения ПДД. Нарушитель правил проезда подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих, подчеркнули в ведомстве.

Ранее пассажирский поезд снес легковой автомобиль в Карабудахкентском районе Дагестана, погиб один человек.