В Курганской области ищут очевидцев ДТП, в котором погиб 12-летний ребенок

В Госавтоинспекции Курганской области сообщили о поиске очевидцев аварии, которая произошла на трассе Шадринск — Ялуторовск. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир легкового автомобиля, сообщил сайт URA.RU .

По информации ГАИ, происшествие случилось утром 15 ноября 2025 года на 78-м километре дороги в Шатровском округе. Водитель автомобиля Hyundai Accent, родившийся в 1992 году, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем Renault Magnum с полуприцепом.

Ребенок, которому было 12 лет, получил серьезные травмы и попалв больницу, но, к сожалению, позже скончался от полученных ранений.