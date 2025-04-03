Четыре человека погибли при пожаре в квартире под Одинцовым

Четыре человека погибли при пожаре в Одинцовском городском округе Московской области. Об этом сообщил источник 360.ru.

Огонь охватил трехкомнатную квартиру рано утром 3 апреля. Во время локализации пожара на площади 60 «квадратов» обнаружили первый труп. Позже выяснилось, что всего при пожаре погибли четверо.

Открытое горение ликвидировали в 06:20. Затем специалисты приступили к устранению последствий ЧП.

«Спасено семь человек, из них двое детей. Эвакуировано 20 человек, из них пятеро — дети», — добавил источник.

Несколько дней назад пожар вспыхнул в квартире одного из домов в Большом Балканском переулке в Москве. О возгорании экстренным службам сообщил очевидец.