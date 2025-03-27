Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области

В Иркутской области загорелся частный дом, в результате случившегося погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло в деревне Податовская. Огонь разгорелся на площади 72 квадратных метра.

«При тушении обнаружены тела. Их личности устанавливаются. На месте работали 15 специалистов и семь единиц техники», — заявили в пресс-службе.

Возгорание ликвидировали. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели ведомства.

Ранее в Челябинской области при пожаре в частном доме погиб ребенок. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров. Родители и двое других детей успели выбежать из жилища, несовершеннолетние пострадали и оказались в больнице. При тушении спасатели нашли в доме труп девочки.