Четыре человека погибли при пожаре в частном доме под Иркутском

В Иркутской области загорелся частный дом, в результате случившегося погибли четыре человека. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
ЧП произошло в деревне Податовская. Огонь разгорелся на площади 72 квадратных метра.
«При тушении обнаружены тела. Их личности устанавливаются. На месте работали 15 специалистов и семь единиц техники», — заявили в пресс-службе.
Возгорание ликвидировали. Причину пожара сейчас устанавливают дознаватели ведомства.
Ранее в Челябинской области при пожаре в частном доме погиб ребенок. Огонь распространился на площади 140 квадратных метров. Родители и двое других детей успели выбежать из жилища, несовершеннолетние пострадали и оказались в больнице. При тушении спасатели нашли в доме труп девочки.
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