Четыре человека погибли и 13 пострадали после схода оползня в Алжире

Четыре человека погибли и 13 пострадали в провинции Оран на северо-западе Алжира в результате мощного схода оползня в ночь на воскресенье. Об этом сообщил портал 24HDZ со ссылкой на данные управления гражданской обороны республики.

Среди погибших — женщины 18 и 45 лет, а также двое детей — пятилетний мальчик семилетняя девочка.

Алжирская газета Echorouk уточнила, что все четверо являлись членами одной семьи.

«Кроме того, ранения различной степени тяжести получили 13 человек. Семерых из них в возрасте от 12 до 75 лет эвакуировали группы гражданской обороны», — отметил источник.

Также в результате оползня разрушилось пять самодельных домов. Журналисты уточнили, что в районе стихийного бедствия преобладает аварийное жилье.

Ранее шторм в штате Вирджиния оставил без света 19 тысяч домов и привел к жертвам.