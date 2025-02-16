Шторм в штате Вирджиния оставил без света 19 тысяч домов и привел к жертвам
При шторме, который обрушился на восточную часть Соединенных Штатов накануне, погиб как минимум один человек. Об этом сообщил канал CNN.
Стихия бушует в штате Вирджиния. Сильный ветер и опасное наводнение привели к эвакуации населения и закрытию дорог. Под угрозой оказались больше 413 тысяч человек.
Без электроэнергии остались свыше 19 тысяч домов и коммерческих помещений. Еще порядка 16 тысяч строений остались без света в Кентукки и Луизиане.
Один человек погиб. Количество пострадавших еще уточняется.
Ранее в Лос-Анджелесе через месяц после смертоносных лесных пожаров начались оползни и наводнения. Власти Калифорнии предупредили местных жителей о рисках схода селей и экстремальных порывах ветра.
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