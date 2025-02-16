Шторм в штате Вирджиния оставил без света 19 тысяч домов и привел к жертвам

При шторме, который обрушился на восточную часть Соединенных Штатов накануне, погиб как минимум один человек. Об этом сообщил канал CNN .

Стихия бушует в штате Вирджиния. Сильный ветер и опасное наводнение привели к эвакуации населения и закрытию дорог. Под угрозой оказались больше 413 тысяч человек.

Без электроэнергии остались свыше 19 тысяч домов и коммерческих помещений. Еще порядка 16 тысяч строений остались без света в Кентукки и Луизиане.

Один человек погиб. Количество пострадавших еще уточняется.

Ранее в Лос-Анджелесе через месяц после смертоносных лесных пожаров начались оползни и наводнения. Власти Калифорнии предупредили местных жителей о рисках схода селей и экстремальных порывах ветра.