Беспилотник уничтожили в Калужской области
Шапша: силы ПВО уничтожили БПЛА в Дзержинском районе в Калужской области
В Калужской области ликвидировали один беспилотник. Губернатор Владислав Шапша заявил, что инфраструктура не пострадала.
«Сегодня ночью на территории Дзержинского района средствами ПВО уничтожен БПЛА», — объявил он в своем Telegram-канале.
К месту происшествия выехала оперативная группа. Шапша сообщил, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Инфраструктура уцелела.
В Белгороде продолжились работы на месте ракетного удара по жилой многоэтажке на улице Щорса. Установили личности всех 17 погибших, а уцелевших жильцов пустили забрать свои вещи. Власти сообщили, что дом восстановят без сноса. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев отказалось комментировать атаку, объяснив это отсутствием доступа к централизованному банку данных.