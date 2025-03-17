Четыре автомобиля столкнулись в Дагестане. Пострадали 14 человек

РИА «Новости»: 14 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Дагестане

В ДТП в Кумторкалинском районе Дагестана, на 773-м километре трассы «Кавказ», пострадали 14 человек. Об этом сообщили РИА «Новости» в региональном управлении МЧС.

«В лечебные учреждения республики доставлены 14 человек, среди пострадавших детей нет», — заявили спасатели.

В региональном управлении МВД добавили, что столкнулись четыре автомобиля — пассажирская «Газель», ехавшая из Хасавюрта в Махачкалу, КамАЗ, Toyota RAV4 и Lada Largus. Большинство пострадавших ехали в микроавтобусе. По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель «Лады», выехавший на встречную полосу.

Один из пострадавших в тяжелом состоянии, остальные получили легкие и средней тяжести травмы.

Ранее в Ленинградской области столкнулись маршрутный автобус и самосвал, убиравший снег. Два человека погибли, 13 пострадали.