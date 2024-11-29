Четыре человека получили травмы в ДТП на юго-западе Москвы
Дорожная авария, в которой пострадали четыре человека, произошла накануне на юго-западе Москвы. Об этом сообщил «Пятый канал» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
У торгового центра «Новомосковский» на улице Хабарова столкнулись Toyota Land Cruiser и Seat Altea. Последнюю машину отбросило к пруду, где она буквально повисла на ограждении, написала «Москва.ру».
Среди пострадавших числятся четыре человека. Трое из них были доставлены в больницу в Коммунарке.
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