Четыре автобуса сгорели в автопарке в Подмосковье

Утром 15 октября в автопарке в Московской области загорелись четыре автобуса. Пожар полностью ликвидировали, сообщили 360.ru в пресс-службе регионального главка МЧС.
Возгорание произошло в автопарке в Ленинском городском округе. Информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 07:47 по местному времени. Огонь охватил четыре автобуса. Прибывшие на место пожарные локализировали возгорание на площади в 80 квадратных метров.
«В 08:35 минут пожар полностью ликвидирован, пострадавших нет», — подчеркнули в ведомстве.
Специалисты устанавливают причины возгорания.
В ночь на 15 октября мощный пожар охватил склады в Иркутской области. Там горела кровля на площади 1050 «квадратов». Информации о пострадавших не поступало.
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