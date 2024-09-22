Следователи назвали вероятную причину смерти детей, отравившихся пельменями

Смерть поужинавших пельменями троих детей в Красноярском крае наступила после токсичного действия неустановленного вещества. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по региону.

«Согласно предварительным данным экспертов их смерть наступила вследствие токсического действия неустановленного вещества. Для установления точной причины смерти будут проведены дополнительные исследования», — привели результаты судебно-медицинской экспертизы в ведомстве.

Сейчас родители и еще один ребенок в реанимации, их состояние оценивают как стабильно тяжелое. Следователи рассматривают несколько версий случившегося, самая основная — употребление еды в составе которой оказалось неизвестное вещество.

В ходе разбирательства допросили хозяина и продавца продуктового магазина, где пострадавшие купили пельмени, фельдшера Красносопинской амбулатории и родственников семьи.

Ранее стало известно, что мать отравившихся пельменями детей ждала еще одного ребенка. Женщина была на последнем сроке беременности.