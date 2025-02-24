Четверо школьников потерялись в Красноярском крае во время занятий на лыжах

В лесу в Красноярском крае во время занятий на лыжах заблудились четверо школьников. Об этом сообщило издание «Подъем» .

Заблудившиеся ученики позвонили родителям и рассказали, что потеряли тренера из виду. Их нашел дядя одной из учениц. Школьники сильно перенервничали и замерзли, но остались живы. По словам мужчины, когда педагог нашел их, то накричал на школьников и отругал их.

Однако в самой школе утверждают, что ученики сами отпросились на лыжню в лес и ушли недалеко, а учитель, заметив их отсутствие, пошел следом и вскоре встретил детей.

«Никто не замерз, не обмерз — ничего, все нормально, вышли с музыкой на телефоне», — добавили в учебном заведении.

В школе проводят проверку. Родители учеников обратились в правоохранительные органы.

В январе девятилетняя девочка в Курской области пошла гулять и не вернулась. На следующий день ее нашли живой.