Четверо посетителей ТЦ в Котельниках подрались из-за банкомата

В Котельниках четверо посетителей торгового центра подрались из-за банкомата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza, приведя также кадры с места происшествия.

Предположительно, причиной конфликта стало то, что семейная пара встала в очереди слишком близко к мужчине, снимавшему деньги. Ему показалось, что его пин-код могут увидеть. Мужчина резко потребовал отойти. Между ними началась ссора, а затем и драка. Один из свидетелей попытался успокоить конфликтующих, но и сам получил удар.

Охранники ТЦ разняли дерущихся. Всех четырех задержали и доставили в полицию.

Ранее в Ярославской области в парке задержали группу мужчин с холодным и огнестрельным оружием, собравшихся там для потасовки. В основном это были жители Рыбинска. Несостоявшихся драчунов арестовали на семь суток.