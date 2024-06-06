Четверо подростков погибли при ДТП в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло на дороге у деревни Мартемьяново в городском поселении Апрелевка. В результате аварии погибли четыре девушки-подростка. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По данным ведомства, водитель машины не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

«В результате четыре 15-летние пассажирки автомобиля получили телесные повреждения несовместимые с жизнью, еще одна девушка госпитализирована в медицинское учреждение», — уточнили в прокуратуре.

Причины аварии расследуются. Наро-Фоминская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП и примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее водитель и три пассажира минивэна погибли в ДТП на 83-м километре трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом. Еще три человека получили ранения. Как сообщили в областной Госавтоинспекции, автомобиль Toyota врезался в дорожную технику, ехавшую в попутном направлении.