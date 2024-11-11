Четверо мужчин в Ставрополье осквернили Вечный огонь и попали на видео

СК России: в Ставрополье за осквернение Вечного огня задержали четверых россиян

Четверых россиян задержали за подозрение в осквернении Вечного огня в Невинномысске. В следственном управлении СК России по Ставропольскому краю сообщили , что возбудили уголовное дело по статье «Реабилитация нацизма».

Вечером 10 ноября четверо мужчин у обелиска «Вечная Слава», воздвигнутого в память о воинах, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войны, осквернили Вечный огонь. Их злодеяние попало на камеру видеонаблюдения.

Молодых людей задержали. В ближайшее время им назначат меру пресечения.

«Расследование уголовного дела находится на личном контроле у руководства следственного управления», — уточнили в пресс-службе.

Подобный случай произошел в Невинномысске в марте. Тогда молодых людей ногами пытались сбить пламя Вечного огня.

Ранее подростки осквернили Вечный огонь в Казани. Несовершеннолетние грели руки у Вечного огня, смеялись и фотографировались, а потом пламя погасло, и ребята убежали.