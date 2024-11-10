В Казани подростки осквернили Вечный огонь

В Казани подростки пытались потушить Вечный огонь. Их уже задержали, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

По предварительной информации, подростки осквернили Вечный огонь в парке Горького, находящийся на мемориальном комплексе в память воинам, павшим в борьбе с фашизмом. Об этом сообщили неравнодушные прохожие, позвонившие в полицию.

Прохожие засняли несовершеннолетних на видео. На кадрах видно, как подростки грели руки у Вечного огня, смеялись и фотографировались, а потом пламя погасло, и ребята убежали.

«Следственными органами СК России по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело», — заявили в ведомстве.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела. Его будут расследовать по статье об осквернении символов воинской славы России. Сейчас проходит проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Задержанные подростки записали видеообращение с извинениями за свой поступок, сообщил Telegram-канал «Жесть Казани».

Ранее в Подольске следователи возбудили уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в повреждении памятника-монумента «Скорбящая мать».