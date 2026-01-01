Четверо детей отравились алкоголем в Нижегородской области

В новогоднюю ночь в Нижегородской области алкоголем отравились четверо детей

В Нижегородской области в ночь на 1 января алкоголем отравились четверо детей в возрасте от трех до 16 лет. Об этом сообщил портал NN.ru со ссылкой на источники.

Еще одна юная жительница региона поступила в больницу с ушибом глазного яблока из-за неосторожного обращения с хлопушкой.

Всего в течение новогодней ночи бригады скорой помощи приволжской столицы доставили 15 детей в стационары.

Врач Олег Морунов отмечал, что прийти в себя после новогоднего застолья помогут прогулки на свежем воздухе и легкие тренировки. Также он посоветовал пить компоты из шиповника и сухофруктов.

Представитель МВД Ирина Волк сообщала, что в новогоднюю ночь безопасность россиян обеспечивали более 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел. По ее словам, правонарушений в праздник не зафиксировали.