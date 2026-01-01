МВД не выявило нарушений общественного правопорядка в новогоднюю ночь

В 4,8 тысячи праздничных мероприятиях в новогоднюю ночь в России приняли участие более 2,1 миллиона человек. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По ее словам, общественный порядок обеспечивали свыше 50 тысяч сотрудников органов внутренних дел.

«К работе привлекали военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и участников общественных организаций правоохранительной направленности», — написала Волк.

Представитель ведомства отметила, что в ночь на 1 января нарушений правопорядка в результате принятых мер не допущено.

«Полицейские продолжают нести службу в местах народных гуляний», — заключила она.

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь в роддомах Московской области родились 23 ребенка — 11 девочек и 12 мальчиков.