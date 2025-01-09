ВСУ атаковали «Черкизово Куриное Царство» в Курской области, есть пострадавший

Украинские боевики пытались с помощью беспилотников атаковать в Курской области предприятие «Черкизово Куриное Царство», выпускающее охлажденное и замороженное мясо птицы. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его данным, системы противовоздушной обороны ликвидировали все цели. Из-за упавших обломков БПЛА на территории комбината вспыхнул пожар. В ходе атаки также пострадал один сотрудник предприятия — он получил ожоги рук. Из-за возгорания над промышленным объектом поднялся огромный столб дыма.

Ранее ВСУ запустили БПЛА «Бобер» в сторону Саратовской области. Эти устройства могут преодолевать расстояние до 1000 километров и переносить на себе груз до 100 килограмм. По информации Telegram-канала Shot, дроны «Бобер» пытались ударить по Энгельсу и Саратову. В Энгельсе в результате атаки загорелось предприятие, в городе объявили режим ЧС. При ликвидации масштабного пожара погибли двое спасателей.