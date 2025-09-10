Чемпионат России по выездке пришлось прервать из-за пожара в Подмосковье

Из-за пожара на складе в поселке Некрасовский пришлось прервать чемпионат России по выездке, проходивший на территории конного клуба «Максима Парк». Об этом сообщила 360.ru сотрудница пресс-службы клуба Анастасия.

Животные, предположительно, не пострадали. Если им все-таки понадобится помощь, то у клуба есть свои ветеринары.

«У нас может расположиться 600 лошадей, есть большое количество конюшен и манежей, куда лошадь можно перевести. Поэтому их просто перевели из одного места в другое», — добавила собеседница 360.ru.

По данным МЧС, площадь пожара составила около 12 тысяч квадратных метров. На месте работают 24 единицы техники и 75 специалистов, в том числе авиация. Возгорание локализовали. Пострадавших нет.

Каркас склада не выдержал высокой температуры и частично обрушился. Подмосковная прокуратура взяла расследование происшествия на контроль.