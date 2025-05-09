Чемпион России по самбо ударил девушку в караоке в Калининграде и не оплатил счет

Мастер спорта по боевому самбо и вольной борьбе, чемпион России Алексей Г. в Калининграде избил менеджера караоке из-за просьбы оплатить счет. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» .

По информации источника, спортсмен отдыхал с друзьями. Когда компания стала собираться, менеджер заведения подошла и попросила оплатить счет, но в ответ мужчина отмахнулся от нее.

Уже лифте Мария еще раз попросила заплатить, но в ответ получила удар в лицо. Позже медики диагностировали у нее перелом решетчатой кости справа и медиальной орбиты. Мужчину задержала охрана, пострадавшая написала заявление в полицию.

В ноябре этот же мужчина попал в подобную ситуацию, когда ударил девушку в лицо в баре. Она также написала заявление в полицию, но почему-то расследовать дело не стали.

Ранее в московском метро мужчина напал на девушку из-за шаурмы.