Экс-футболиста «Манчестер Юнайтед» Канчельскиса избили в центре Москвы

Знаменитого советского и российского футболиста Андрея Канчельскиса избили в московском баре после финала чемпионата Европы-2024. Об этом сообщил источник «Известий» .

Канчельскиса избили на Тверской-Ямской улице в ночь на понедельник, 15 июля. Бывший спортсмен стал участником драки возле футбольного бара после завершения матча между Испанией и Великобританией. У Канчельскиса повреждено веко и сильно разбита голова.

По его словам, со своим обидчиком, с которым они отдыхали в заведении, они не сошлись во мнениях, не поделив вопрос личного характера.

«Повздорили не из-за финала Евро. Дальше возможен суд, и я буду ждать решения. Все будем делать в рамках закона», — заявил он Sport24.

Он уже написал заявление в полицию. Правоохранители выясняют детали произошедшего.

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