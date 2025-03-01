Чемоданы с расчлененным трупом в Невском районе Петербурга бросили ночью

Найденные на Славянской улице в Невском районе Санкт-Петербурга чемоданы с расчлененным трупом на место привезли два человека. Это следует из видео с камер видеонаблюдения, которые опубликовал РЕН ТВ.
Неизвестные действовали ночью, прокатив чемоданы на колесиках по безлюдной улице и бросив недалеко от реки. Источник редакции заявил, что в брошенном багаже нашли останки мужчины.
О страшной находке первым сообщил сайт 78.Ru. Журналисты выяснили, что на брошенные чемоданы обратил внимание местный житель, который пришел на водоем для закаливания и заплыва в ледяной воде.
Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, МВД и следственного комитета. Для раскрытия личности погибшего криминалисты назначили серию экспертиз. Обстоятельства смерти мужчины также неизвестны.
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