Чемоданы с расчлененным трупом в Невском районе Петербурга бросили ночью

РЕН ТВ: от чемоданов с расчлененным трупом в Петербурге избавились ночью

Найденные на Славянской улице в Невском районе Санкт-Петербурга чемоданы с расчлененным трупом на место привезли два человека. Это следует из видео с камер видеонаблюдения, которые опубликовал РЕН ТВ .

Неизвестные действовали ночью, прокатив чемоданы на колесиках по безлюдной улице и бросив недалеко от реки. Источник редакции заявил, что в брошенном багаже нашли останки мужчины.

О страшной находке первым сообщил сайт 78.Ru. Журналисты выяснили, что на брошенные чемоданы обратил внимание местный житель, который пришел на водоем для закаливания и заплыва в ледяной воде.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС, МВД и следственного комитета. Для раскрытия личности погибшего криминалисты назначили серию экспертиз. Обстоятельства смерти мужчины также неизвестны.