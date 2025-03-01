В Петербурге нашли два чемодана с частями тела

В Невском районе Петербурга обнаружили два чемодана с расчлененным телом

В Невском районе Санкт-Петербурга обнаружили два чемодана с человеческими останками. Об этом сообщил сайт 78.ru.

По данным источника, чемоданы нашли возле одного из домов по Славянской улице. Фрагменты тела обнаружил мужчина, занимавшийся моржеванием неподалеку. Правоохранительные органы уже устанавливают личность погибшего.

Свидетель рассказал, что проезжал около места находки, видел сотрудника МЧС, однако не понял, что случилось. Затем мужчина возвращался по этой же дороге и поинтересовался случившимся.

«Я открыл окно, спросил, что случилось. Он показал жестом перерезанное горло, и я понял, что там», — добавил он.

Ранее окровавленную человеческую ногу нашли на берегу Васильевского острова в Санкт-Петербурге. Застрявшую между камней напротив дома № 5 по набережной Миклухо-Маклая конечность заметил прохожий и сообщил в правоохранительные органы.