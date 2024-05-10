Человека ранили ножом на севере Москвы | 360°

Эксклюзив 10 мая 2024, 22:07 Человека ранили ножом на севере Москвы Источник 360.ru: человека ударили ножом на улице 8 Марта в Москве РИА «Новости»

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Правоохранители выехали на улицу 8 Марта в Москве после сообщения о ножевом ранении. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах города.

«По предварительным данным, все произошло в многоэтажном доме, в квартире на 12-м этаже», — уточнил он.

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На месте ЧП также работала скорая помощь. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее бывший муж набросился на жену с ножом, когда она была в примерочной торгового центра в Москве. Пострадавшую доставили в больницу. Нападавшего сразу же задержали, суд арестовал его на время следствия.