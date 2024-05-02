Суд арестовал чуть не зарезавшего бывшую жену в ТЦ москвича | 360°

Криминал 02 мая 2024, 16:23 Суд арестовал чуть не зарезавшего бывшую жену в ТЦ москвича Прокуратура: обвиняемого в покушении на бывшую жену москвича взяли под стражу Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Жителя Москвы, обвиняемого в покушении на убийство бывшей супруги, взяли под стражу. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина вместе с бывшей женой и дочерью 29 апреля пришли в торговый центр на Святоозерской улице. Там между экс-супругами начался конфликт на почве ревности со стороны мужчины.

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«Когда 29-летняя женщина находилась в примерочной, злоумышленник ворвался к ней и начал наносить ножом множественные удары, в том числе в области шеи и головы» — сообщили в прокуратуре.

Мужчина сбежал с места преступления. Пострадавшую экстренно отправили в больницу. Спасти жизнь женщины удалось благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Камеры видеонаблюдения засняли, как злоумышленник нападает на свою жертву на глазах у ребенка. Перепуганная девочка, вероятно, дочь бывших супругов, в ужасе убежала.

Подозреваемому предъявили обвинение за по статье «Покушение на убийство». Мужчину арестовали, прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Ранее муж застрелил жену в Бурятии. Супруги повздорили на бытовой почве, и мужчина схватился за ружье. Сам он тоже пострадал, но выжил. Следователи возбудили уголовное дело.