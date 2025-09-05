Человек упал на рельсы в московском метро

В метро Москвы увеличили интервалы движения из-за падения человека на пути

На центральном участке Таганско-Краснопресненской ветки временно увеличили интервалы движения поездов из-за человека на путях. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В оперативных службах ТАСС сообщили, что ЧП произошло на станции метро «Таганская» из-за неосторожности пассажира. Как уточнил Telegram-канал «Таганский 24/7 • ЦАО», пассажир жив. Сотрудники метрополитена помогали ему подняться с путей.

Один из пассажиров рассказал 360.ru, что вагоны были переполнены. Он поделился снимком со станции «Пушкинская».

«Для такого времени, по ощущениям, вагоны переполнены», — сказал он.

После в Дептрансе уточнили, что движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановили.

Ранее поезд сбил мужчину в метро на станции «Печатники» в Москве. На южном участке Люблинско-Дмитровской линии временно увеличили интервалы движения.