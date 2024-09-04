Человек упал на рельсы на станции метро «Боровицкая» в Москве

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Боровицкая» Серпуховско-Тимирязевской линии в Москве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что мужчина упал между рельсами. Судя по всему, он не смог выбраться самостоятельно. Прибывшие полицейские и сотрудники метрополитена положили его на носилки и вынесли на платформу.

Издание News.ru сообщило, что движение по серой ветке остановили. Предположительно, мужчина потерял сознание, упал и повредил бедро. На место происшествия выехала скорая помощь. Движение поездов возобновили спустя 20 минут после падения человека на рельсы.

В середине августа подобное ЧП произошло на Арбатско-Покровской линии. Движение на восточном участке остановили.