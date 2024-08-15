Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро увеличили из-за ЧП

Человек упал на рельсы в московском метро, сообщил утром 15 августа дептранс города. ЧП повлияло на движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии подземки.
«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — подчеркнули в департаменте.
Все обстоятельства случившегося уточняются.
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