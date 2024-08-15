Движение на участке Арбатско-Покровской линии метро увеличили из-за ЧП

Человек упал на рельсы на Арбатско-Покровской линии метро в Москве

Фото: РИА «Новости»

Человек упал на рельсы в московском метро, сообщил утром 15 августа дептранс города. ЧП повлияло на движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии подземки.

«На восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути», — подчеркнули в департаменте.

Все обстоятельства случившегося уточняются.

Ослепнуть за сутки. Как носить контактные линзы и не лишиться зрения

«Им без разницы, гражданские или нет». Пенсионер помог вывести из курского села более 60 человек

Цены в заморозку. Как инициатива ФАС поддержит офлайн-рынок

«Чудом осталась жива». Выжившей в Судже врачу заново придется учиться ходить

Меньше заседаний — больше выхлопа. Что Дюмин будет делать в Курской области

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте