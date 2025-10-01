Человек упал на пути в московском метро

В московском метро на Кольцевой линии остановили движение поездов. Причина — человек упал на пути. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта города.

«На Кольцевой линии временно увеличены интервалы движения по часовой стрелке из-за человека на пути», — сказали в Дептрансе.

После в департаменте уточнили, что нет движения по часовой стрелке. Пассажиров призвали воспользоваться поездами в направлении против часовой стрелки, Большой кольцевой и радиальными линиями.

UPD: движение на Кольцевой линии (5) восстановили.

В этот же день крупный сбой произошел на Сокольнической линии столичного метро. На станции «Саларьево» в сторону центра пассажиры прождали поезд полчаса. Из-за чего возникла неполадка, не уточняли.